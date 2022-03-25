Мережа готелів Hyatt припиняє свою діяльність в Росії

Американська Hyatt Hotels Corporation, яка управляє готелями вищого класу, припиняє діяльність з розвитку і будь-які нові інвестиції в Росії. Компанія припиняє співпрацю з готелем в Москві Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park з 26 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Hyatt .

"Відповідно до застосованих санкцій і урядових директив, зв'язок, контракти і відносини Hyatt з Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park припиняються з 23:59 за місцевим часом 25 березня 2022 року. Гостям з питаннями про проживання на 26 березня 2022 року і пізніше рекомендується звертатися безпосередньо в готель", - йдеться в повідомленні.

Hyatt Hotels Corporation - американська компанія, що управляє мережами готелів вищого класу. Hyatt має понад 1100 готелів і в 69 країнах.