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Мережа готелів Hyatt припиняє свою діяльність в Росії

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Москва, П'ятниця 25 березня 2022 16:28
Мережа готелів Hyatt припиняє свою діяльність в Росії Фото: Hyatt припиняє роботу в Росії (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Американська Hyatt Hotels Corporation, яка управляє готелями вищого класу, припиняє діяльність з розвитку і будь-які нові інвестиції в Росії. Компанія припиняє співпрацю з готелем в Москві Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park з 26 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Hyatt.

"Відповідно до застосованих санкцій і урядових директив, зв'язок, контракти і відносини Hyatt з Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park припиняються з 23:59 за місцевим часом 25 березня 2022 року. Гостям з питаннями про проживання на 26 березня 2022 року і пізніше рекомендується звертатися безпосередньо в готель", - йдеться в повідомленні.

Hyatt Hotels Corporation - американська компанія, що управляє мережами готелів вищого класу. Hyatt має понад 1100 готелів і в 69 країнах.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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