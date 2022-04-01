UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сеть "АТБ" открыла первый магазин во время войны

Фото: сеть "АТБ" открыла первый магазин во время войны (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Крупнейшая национальная сеть "АТБ" открыла новый магазин - первый за время российского военного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщила пресс-служба, новый магазин "АТБ" в новом дизайне в темных цветах появился в мирном регионе - городе Буске, что в 55 км от Львова.

"В свой первый день работы магазин "АТБ" в городе Буске встретил 1700 посетителей. Общая площадь этого супермаркета - 1381,3 кв. м, а торгового зала - 876,1 кв. м. Жителям Буска крупнейшая национальная сеть, помимо традиционно широкого выбора качественных товаров повседневного потребления и продуктов питания, предлагает отделы со свежей собственной выпечкой по фирменным рецептам и ароматным кофе", - добавила в компании.

Открытие нового "АТБ" в Буске станет важным вкладом для занятости горожан и укрепления экономической состоятельности общества - здесь создано 27 новых современных рабочих мест.

Как известно, до начала войны сеть "АТБ" состояла из более 1300 магазинов во всех регионах Украины. Сейчас некоторые из них закрыты из-за отказа компании от работы на временно оккупированных территориях. Некоторые магазины и местах активных боевых действий временно закрывают для безопасности сотрудников и посетителей, однако впоследствии после стабилизации ситуации их откроют.

График работы магазинов "АТБ" корректируется в соответствии с условиями деятельности в регионе, продолжительности комендантского часа и с учетом хода боевых действий. Всегда актуальный перечень работающих магазинов - по этой ссылке на официальном сайте сети "АТБ".

Для гарантирования продовольственной безопасности в стране и осуществления оперативного и максимального наполнения магазинов продуктами питания и товарами первой необходимости вся большая команда корпорации "АТБ" с начала военной агрессии перешла на усиленный режим работы.

С начала полномасштабной военной агрессии на территории Украины корпорация "АТБ" предоставила украинцам помощь продуктами питания и товарами первой необходимости на сумму свыше 100 миллионов гривен.

Основные усилия компании направлены на оказание помощи мирным жителям во время эвакуационных мероприятий, населению в городах прямых боевых столкновений, медицинским учреждениям и детским больницам, волонтерским организациям и движениям, местам временного нахождения переселенцев.

Для поддержки обороноспособности Украины корпорация "АТБ" перечислила в госбюджет 100 миллионов гривен авансового налогового платежа.

Читайте РБК-Украина в Google News
АТБВторжение России в Украину