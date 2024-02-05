Серйозно ставлюся до загроз: міністр оборони Польщі про можливу агресію РФ проти НАТО

У нього запитали, чи припускає він найгірший варіант, за якого Україна програє війну з Росією, а РФ планує агресію проти країн НАТО і Польщі.

"Я припускаю кожен сценарій і найбільш серйозно ставлюся до найгіршого. Така роль міністра оборони в тій ситуації, в якій ми перебуваємо сьогодні. Це не слова, кинуті на вітер", - сказав він.

Він додав, що намагається їх дуже ретельно зважувати, тим більше що він став міністром оборони. Також міністр додав, що ситуація у світі дуже серйозна, і це стосується не тільки України, а й районів Червоного моря і Тихого океану.

"До кожного сценарію потрібно бути готовим, тому ми проводимо аудит, робимо висновки і заповнюємо прогалини, наприклад, у випадку зі зброєю. Великі закупівлі дуже важливі, але для мене не менш важливе індивідуальне екіпірування солдатів", - сказав міністр.

У НАТО готуються до можливих ескалацій

Раніше керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Його зауваження пролунали на тлі затримки або обмеження військової допомоги Україні від США та Євросоюзу.

Додамо, що 16 січня президент України Володимир Зеленський попередив, що коливання Заходу у підтримці Києва та побоювання ескалації війни з Росією можуть продовжити бойові дії на роки.

Раніше німецьке видання Bild писало, що НАТО збирається провести у лютому масштабні навчання за участю близько 90 тисяч військовослужбовців. Сценарієм навчань є напад РФ на територію Альянсу.

Напередодні голова Військового комітету Північноатлантичного альянсу адмірал Роб Бауер після вчорашнього засідання Ради Україна-НАТО, на якому розглядалася зокрема протидія ЗСУ широкомасштабній військовій агресії РФ, закликав світову спільноту не впадати в песимізм.