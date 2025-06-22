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"Серйозна небезпека": в Ірані вибухнули новою порцією погроз Ізраїлю

Неділя 22 червня 2025 02:57
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"Серйозна небезпека": в Ірані вибухнули новою порцією погроз Ізраїлю Ілюстративне фото: Іран вибухнув погрозами на адресу Ізраїлю (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Високопоставлений іранський чиновник пригрозив завдати удару по ізраїльському ядерному реактору в Дімоні в разі ескалації війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.

За словами іранського чиновника, завдати удару по американських базах буде простіше, ніж по території Ізраїлю.

Він попередив США, що вступ у війну на боці Ізраїлю піддасть інтереси американців на Близькому Сході "серйозній небезпеці". Також він підкреслив, що іранські атаки на ізраїльські цілі "дуже ефективні".

За словами джерела, в Ірану є нібито "більш досконалі ракети", ніж ті, які він використовував до цього моменту. Джерело пригрозило, що ті будуть використані.

Також він заявив, ніби Корпус вартових ісламської революції володіє точними даними про запаси ракет-перехоплювачів Ізраїлю.

"Ми плануємо свої удари таким чином, щоб виснажити запаси ракет-перехоплювачів Ізраїлю", - сказало джерело в Ірані.

Також у Тегерані пригрозили іншим країнам, що відправлення будь-якого військового або радіолокаційного обладнання для допомоги Ізраїлю було б "законною метою для збройних сил" країни.

Ядерний дослідницький центр у Дімоні

Об'єкт розташований у Негеві, на півдні Ізраїлю, поблизу міста Дімона. Дослідницький центр допомігла побудувати Франція, яка долучилася до цього процесу у 1958 році. Сам центр було відкрито у 1964 році. Він проводить дослідження в різних галузях фізики і не перебуває під контролем МАГАТЕ.

Війна Ізраїлю та Ірану

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Левовий народ". ЦАХАЛ завдав ударів по військових і ядерних об'єктах Ірану і продовжує це робити досі. Також ліквідовано десятки топ-командирів Ірану та фізики-ядерники, які займаються ядерною програмою країни.

Днями міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ЦАХАЛ продовжить операцію і знає, що для досягнення всіх цілей аятолла "не може продовжувати існувати".

На тлі операції Ізраїлю, верховний лідер Ірану, аятолла Алі Хаменеї назвав імена трьох високопоставлених священнослужителів, які замінять його в разі ліквідації.

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