Сервис “турбо-бабок” MyCredit победил в номинации “Лучшая команда качества обслуживания клиентов” во всеукраинском конкурсе Dzwinner

Финансовый сервис турбо-бабок за 5 минут MyCredit взял 1 место в номинации “Лучшая команда качества обслуживания клиентов” во всеукраинском конкурсе Dzwinner. Сотрудники сервиса также вошли в финал конкурса контакт-центров в номинациях "Консультант года" и "Наставник года". Примечательно, что среди финалистов премии вот уже несколько лет компания MyCredit - единственный представитель своей отрасли.



Всеукраинский конкурс Dzwinner проводится в три этапа. В ходе конкурса номинанты выполняют задачи и приводят примеры из своей реальной практики обслуживания клиентов. В этому году среди номинантов были представлены команды компаний Comfy, “Альфа-банк”, “Укрсиббанк”, “Vodafone”, “RIA.com”, “ВОЛЯ”, и др.



Напомним, MyCredit — популярный финтех-сервис, где можно получить до 18 000 грн на карту любого банка за 5 минут. За пять лет работы MyCredit трижды удостаивался награды "Лучший сервис онлайн-кредитования" по версии PaySpace Magazine, неоднократно возглавлял "ТОП-5 лучших МФО Украины" по версии Finance.ua, завоевал призовые места во всеукраинском конкурсе контакт-центров DzWINNER (номинации "Проект года", "Лучшая команда контроля качества"). В 2019 сервис привлек $3 млн инвестиций от финансовой группы «ТАС» и был масштабирован под бренчем Oncredit во Вьетнам, а в 2020 запустился на Шри-Ланке.