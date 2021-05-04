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Сервис доставки Glovo подвергся кибератаке, - СМИ

Автор: Анастасия Рокитна

Системы платформы по доставке еды и непродовольственных товаров Glovo подверглись кибератаке. Доступ к данным кредитных карт пользователей в результате кибератаки получен не был.

Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на источники.

Источники сообщают, что это произошло 29 апреля. Хакер получил доступ к учетным данным клиентов и курьеров и продавал эту информацию в сети.

Узнав о взломе, руководство стартапа остановило злоумышленника и "приняло дополнительные меры по обеспечению безопасности".

Компания Glovo была основана в Барселоне в 2015 году. В приложении можно заказать продукты питания, блюда из ресторанов и другие товары в 22 странах мира. Также Glovo работает в Украине.

Напомним, Киберполиция предупредила украинцев о масштабной мировой кибератаке на устройстве QNAP.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины недавно задержала хакера, который украл десятки миллионов долларов из банков США и Канады.

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Новости Украины Glovoкибератака