Головна » Життя » Суспільство

"Серце Азовсталі" спільно з Міноборони провели ретрит для родин військовополонених

Україна, Понеділок 20 жовтня 2025 13:59
"Серце Азовсталі" спільно з Міноборони провели ретрит для родин військовополонених Фото: "Серце Азовсталі" спільно з Міноборони провели ретрит для родин військовополонених (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Родини захисників Маріуполя, які перебувають у російському полоні, взяли участь у ретриті в Карпатах, організованому ГО "Серце Азовсталі" у співпраці з Міністерством оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз за підсумками ретриту.

Захід став частиною спільної програми підтримки родин військовополонених у межах меморандуму між організацією та МОУ.

Протягом двох тижнів учасниці проходили програму психологічного відновлення, яка поєднувала групову терапію, роботу з кризовими психологами, практики відновлення та ресурсу, а також майстер-класи й активності на природі.

"Ми працюємо з родинами оборонців уже третій рік і бачимо, як важливо підтримувати ментальне здоров’я тих, хто чекає. Бо коли родина має сили — це допомагає швидше відновитися й тим, хто повертається з полону. Це головна мета нашої програми", - зазначила Тетяна Мальцева, менеджерка програми "Здоров’я" ГО "Серце Азовсталі".

Ретрит відбувся за участі кризових психологів та фахівців Інституту психології здоров’я, які навчали родини практичним інструментам самопідтримки та підготовці до зустрічі з близькими після полону.

"Для Міністерства оборони ця співпраця є надзвичайно важливою. "Серце Азовсталі" вже має відпрацьовані ефективні алгоритми допомоги родинам і звільненим з полону. Ми бачимо великий потенціал у масштабуванні цього досвіду, щоб зробити систему підтримки військових і їхніх рідних ще більш всеохопною", - підкреслила Алла Бублик, військова психологиня, представниця відділу психологічної підтримки та відновлення МОУ.

Для матерів та дружин полонених цей ретрит став не лише часом відновлення, а й простором взаємної підтримки - нагадуванням, що вони не самі у своєму очікуванні.

"Ти не одна в цій біді. Це велика підтримка, коли бачиш, що є люди, які розуміють, допомагають і вірять разом із тобою", - ділиться Лариса, мати полоненого морпіха.

Що відомо про проєкт "Серце Азовсталі"

Нагадаємо, проєкт "Серце Азовсталі" був заснований Рінатом Ахметовим у 2023 році для підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин. Організація вже підтримала понад 7 тисяч оборонців Маріуполя - особисто або через членів родин.

За цей час організація створила екосистему комплексної підтримки: фізична та психологічна реабілітація, протезування, власні квартири для оборонців з І та ІІ групою інвалідності, підтримка у здобутті освіти та працевлаштуванні тощо.

Міністерство оборони України Карпати Азовсталь Маріуполь Метінвест Рінат Ахметов
