UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сергій Сінченко – у складі ділової ради USUBC: зміцнення позицій українського фінтеху

 

Сергій Сінченко, СЕО компанії Moneyveo, став членом ради USUBS (U.S.-Ukraine Business Council). Це важливий крок у розвитку fintech у країні. Він свідчить про зростання ролі наших експертів на світовій арені та відкриває перед фінансовим сектором нові перспективи для міжнародної співпраці.


Зі свого боку, завдяки участі у важливих діалогах з урядовими установами в Україні та у Сполучених Штатах, Сергій Сінченко отримає можливість сприяти формуванню регуляторних умов для розвитку вітчизняного фінтех-сектора. На думку СEО Moneyveo, представленість у діловій раді USUBC зміцнить позиції українського бізнесу на міжнародному ринку та допоможе розширити партнерські відносини із впливовими організаціями у світі. Така співпраця сприятиме позитивній динаміці в українській fintech-індустрії.

Нагадаємо, USUBC забезпечує розширення міжнародних бізнес-зв'язків, а отже, і залучення іноземних інвестицій та розширення експортних можливостей українських компаній. Також завдяки роботі USUBC вітчизняні підприємства отримують доступ до експертизи і ресурсів іноземних компаній та організацій.

Така співпраця надає значні переваги у розвитку фінансових інновацій та може прискорити транскордонне економічне зростання. Водночас експертиза у швидких і прозорих фінансових послугах доповнює місію USUBC з підтримки економічного розвитку нашої держави. Іншими словами, лобіювання інтересів бізнесу може вплинути на створення сприятливих умов розвитку ринку, а також на забезпечення через діалог і співпрацю балансу для всіх учасників процесу, зокрема і для споживачів та регуляторів.

Сергій Сінченко запевнив, що Манівео планує активно підтримувати цілі та місію USUBC, сприяючи розширенню та зміцненню економічних зв'язків між Сполученими Штатами та Україною.

Довідка: Сергій Сінченко – СЕО Мoneyveo, провідний експерт українського фінтеху з 16-річним досвідом, володіє глибоким знанням банківської системи та небанківського кредитування. Під його керівництвом компанія отримала низку нагород у престижних національних конкурсах. Зокрема у FinAwards 2024 здобула першість у категорії "Найкраща МФО онлайн". Також Moneyveo отримала визнання як "Best digital lending company" і стала компанією №1 за приростом активів серед приватних фінансових компаній.

Читайте РБК-Україна в Google News