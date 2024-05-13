Сергій Сінченко – у складі ділової ради USUBC: зміцнення позицій українського фінтеху

Сергій Сінченко, СЕО компанії Moneyveo, став членом ради USUBS (U.S.-Ukraine Business Council). Це важливий крок у розвитку fintech у країні. Він свідчить про зростання ролі наших експертів на світовій арені та відкриває перед фінансовим сектором нові перспективи для міжнародної співпраці.



Зі свого боку, завдяки участі у важливих діалогах з урядовими установами в Україні та у Сполучених Штатах, Сергій Сінченко отримає можливість сприяти формуванню регуляторних умов для розвитку вітчизняного фінтех-сектора. На думку СEО Moneyveo, представленість у діловій раді USUBC зміцнить позиції українського бізнесу на міжнародному ринку та допоможе розширити партнерські відносини із впливовими організаціями у світі. Така співпраця сприятиме позитивній динаміці в українській fintech-індустрії.

Нагадаємо, USUBC забезпечує розширення міжнародних бізнес-зв'язків, а отже, і залучення іноземних інвестицій та розширення експортних можливостей українських компаній. Також завдяки роботі USUBC вітчизняні підприємства отримують доступ до експертизи і ресурсів іноземних компаній та організацій.

Така співпраця надає значні переваги у розвитку фінансових інновацій та може прискорити транскордонне економічне зростання. Водночас експертиза у швидких і прозорих фінансових послугах доповнює місію USUBC з підтримки економічного розвитку нашої держави. Іншими словами, лобіювання інтересів бізнесу може вплинути на створення сприятливих умов розвитку ринку, а також на забезпечення через діалог і співпрацю балансу для всіх учасників процесу, зокрема і для споживачів та регуляторів.

Сергій Сінченко запевнив, що Манівео планує активно підтримувати цілі та місію USUBC, сприяючи розширенню та зміцненню економічних зв'язків між Сполученими Штатами та Україною.