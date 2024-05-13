ua en ru
Пн, 13 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сергій Сінченко – у складі ділової ради USUBC: зміцнення позицій українського фінтеху

Понеділок 13 травня 2024 14:45 promo
UA EN RU

Сергій Сінченко, СЕО компанії Moneyveo, став членом ради USUBS (U.S.-Ukraine Business Council). Це важливий крок у розвитку fintech у країні. Він свідчить про зростання ролі наших експертів на світовій арені та відкриває перед фінансовим сектором нові перспективи для міжнародної співпраці.

Сергій Сінченко – у складі ділової ради USUBC: зміцнення позицій українського фінтеху
Зі свого боку, завдяки участі у важливих діалогах з урядовими установами в Україні та у Сполучених Штатах, Сергій Сінченко отримає можливість сприяти формуванню регуляторних умов для розвитку вітчизняного фінтех-сектора. На думку СEО Moneyveo, представленість у діловій раді USUBC зміцнить позиції українського бізнесу на міжнародному ринку та допоможе розширити партнерські відносини із впливовими організаціями у світі. Така співпраця сприятиме позитивній динаміці в українській fintech-індустрії.

Нагадаємо, USUBC забезпечує розширення міжнародних бізнес-зв'язків, а отже, і залучення іноземних інвестицій та розширення експортних можливостей українських компаній. Також завдяки роботі USUBC вітчизняні підприємства отримують доступ до експертизи і ресурсів іноземних компаній та організацій.

Така співпраця надає значні переваги у розвитку фінансових інновацій та може прискорити транскордонне економічне зростання. Водночас експертиза у швидких і прозорих фінансових послугах доповнює місію USUBC з підтримки економічного розвитку нашої держави. Іншими словами, лобіювання інтересів бізнесу може вплинути на створення сприятливих умов розвитку ринку, а також на забезпечення через діалог і співпрацю балансу для всіх учасників процесу, зокрема і для споживачів та регуляторів.

Сергій Сінченко запевнив, що Манівео планує активно підтримувати цілі та місію USUBC, сприяючи розширенню та зміцненню економічних зв'язків між Сполученими Штатами та Україною.

Довідка: Сергій Сінченко – СЕО Мoneyveo, провідний експерт українського фінтеху з 16-річним досвідом, володіє глибоким знанням банківської системи та небанківського кредитування. Під його керівництвом компанія отримала низку нагород у престижних національних конкурсах. Зокрема у FinAwards 2024 здобула першість у категорії "Найкраща МФО онлайн". Також Moneyveo отримала визнання як "Best digital lending company" і стала компанією №1 за приростом активів серед приватних фінансових компаній.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Вовчанськ на мапі бойових дій. Що відбувається у місті
Вовчанськ на мапі бойових дій. Що відбувається у місті
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть