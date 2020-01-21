Сергей Лахно: Украина становится все более зависимой от поставок автогаза из России

В последнее время наблюдаются попытки изменить ситуацию на рынке топлива, чтобы снизить его стоимость для конечных потребителей. Несмотря на снижение розничных цен, Комитет начал исследование рынка нефтепродуктов, подозревая розничных торговцев в недостаточном снижении стоимости топлива. Кроме того, уже несколько месяцев обсуждается установление на законодательном уровне единых акцизных ставок на бензин, газ и дизель - 139,5 Евро на 1000 л. Антисубсидиарное расследование - это следующий шаг?

Это все звенья одной цепи, которая тянется с начала 2010-х не в пользу украинской экономики и потребителей. Все началось с монополизации топливного рынка иностранными поставщиками, что привело к завышению цен на импортное топливо и почти критической зависимости Украины от импорта сжиженного газа. В 2019 году доля импортного автогаза достигла 77−78% от общего объема потребления. Львиную долю этого объема составляют поставки из России и Белоруссии. Если учитывать тот факт, что украинские водители массово переходят с бензина на автогаз с целью сэкономить, Украина становится все более зависимой от поставок автогаза именно из России, поскольку у нас мало собственных мощностей по его производству.

О каких объемах идет речь?

Если в 2012 году общая доля российского ресурса на украинском рынке была всего 9% от общего потребления, то в 2014 году - уже почти 28%, в 2016 году - 53,3%, а в 2018 году - 40,6%. Начиная с 2014 года, когда доля зарубежного автогаза в общем объеме потребления составила 54%, дальше она только росла: до 63% - в 2015 году, до 73% - в 2016 году, и до 75−76% - в 2017 и 2018 годах. Одновременно сокращалась потребность в закупках литовского А-95 и белорусского бензина обеих марок.

Фактически, за последние семь лет вместо импортного литовского и белорусского бензина Украина стала потреблять российский сжиженный газ. И всё это в условиях конфликта на Донбассе. Так, потребление бензина в Украине за семь лет снизилось больше, чем вдвое - от 4,2 млн тонн в 2012 году до 1,85 млн тонн в 2019 году. Если сравнивать в литрах, рынок бензина в Украине сократился от 5 600 млн л в 2012 году до 2 470 млн л в 2019. При этом рынок автогаза вырос от 1 550 млн л в 2011-2012 гг. до 3 270 млн. л в 2019.

Что конкретно способствовало такой ситуации на рынке?

Во многом ставки акцизного сбора на топливо. Баланс между потреблением украинского бензина и российского автогаза сложился в пользу последнего, потому что акциз на бензин составляет 213,5 Евро на 1000 л, а на автогаз - 52 Евро на 1000 л. Автомобилистам, конечно, приятно, что газ гораздо дешевле бензина. Другое дело - если бы они покупали газ украинского производства. Думаю, далеко не во всех случаях и не на всех этапах развития экономики при формировании экономической политики нужно отдавать приоритет интересу потребителя над приоритетом производителя. Особенно в случае такой стратегически важной отрасли, как топливно-энергетическая.

Что, на ваш взгляд, может помочь выровнять баланс в пользу украинского производителя?

Если сравнять ставки акциза на моторные топлива, то социальным продуктом будет украинский бензин, а не российский сжиженный газ. Действующие ставки акциза являются по сути дискриминационными по отношению к украинскому же бензину. Рост потребления российского сжиженного газа и монополизация им украинского рынка привели к тому, что в Украину его поставляют по ценам значительно выше мировых. Выходит так: то, что Украина не получает в виде акцизного налога, перечисляется в Россию в цене импортируемого сжиженного газа.

По оценкам отечественных производителей, унификация акцизов позволила бы удешевить розничные цены бензинов приблизительно на 3 грн/л и повысить доходы бюджета на 2,6 млрд грн. Однако, несмотря на предварительную информацию о том, что Офис президента поддерживает идею унификации акцизов, 16 января парламент принял законопроект №1210 о внесении изменений в Налоговый кодекс без пересмотра ставок акциза на бензин и сжиженный газ, как предполагалось в изначальной версии. За это проголосовали 283 депутата.

Может ли антисубсидиарное расследование против импорта дизеля и сжиженного газа из РФ привести к их удорожанию?

Результатом антисубсидиарного расследования может быть введение компенсационной пошлины. Это не приведёт к удорожанию и дефициту на рынке, поскольку применить эту меру предполагается лишь в отношении импорта из РФ. Для Беларуси, Польши, Литвы и других стран, у которых Украина давно и успешно закупала топливо, ничего не изменится. Применение меры лишь перераспределит доли на рынке в пользу этих стран и национальных производителей.

Предпосылок для роста цен не будет, потому что не будет дефицита горючего. С осени 2019 года участники топливного рынка уже увеличили поставки дизельного топлива и сжиженного газа морским транспортом. Поставка производится по ценам, конкурентным с российскими. При этом цена импорта не является ценой для потребителя. Операторы рынка формируют цену для потребителей, исходя из цены поставки из других источников: из Беларуси, Польши, Литвы и других стран, без которых невозможно формирование баланса спроса и потребления и собственной ценовой надбавки.

К чему тогда может привести повышение пошлины?

В первую очередь, к падению доходов трейдеров, которые специализируются на импорте российских нефтепродуктов. Возможно, они будут вынуждены искать другие источники поставок. Кроме того, когда внутреннее производство дизтоплива и сжиженного газа растет, затраты на него падают. В условиях конкуренции с импортом национальные товаропроизводители смогут конкурировать с импортом по цене, а именно - снижать цены. В этом интерес национальных производителей совпадает с интересами потребителей.

Обязательно ли прибегать к протекционистскому методу? Возможно, есть другие методы?

Мы все время боимся не то что применять, а даже произносить словосочетание "протекционистская мера". Что в этом предосудительного, тем более в положении наших отраслей, когда весь мир как может субсидирует своих производителей и экспортёров? И весь мир защищается от недобросовестного импорта всеми доступными методами. Из года в год количество ограничительных торговых мер во всём мире растет. Наиболее часто такие меры применяют США, ЕС, Россия. Активно субсидируют своих экспортёров Китай, ЕС, Беларусь, Россия. А мы что должны жертвовать целыми отраслями в угоду либертарианской идее, которую на самом деле ни одна развитая страна мира не реализует у себя, лишь навязывая её переходным экономикам типа нашей?

Сегодня такие меры как антидемпинговые, спецзащитные и антисубсидиарные остаются единственным легальным (с учетом международных обязательств Украины) инструментом ограничения недобросовестного импорта из доступных Украине. И неприменение этой меры в этом конкретном случае будет напрямую угрожать национальной безопасности нашей страны и противоречить решениям высшего руководства государства. И это не я придумал. Это закреплено Указом президента Зеленского от 2 декабря 2019 года, которым введено в действие решение СНБО "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности". В частности, Кабмину поручено до 1 июля 2020 года "проработать вопрос о диверсификации источников поставок нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа, предусмотрев поставки из одного источника не более 30% от общих объемов поставок, и принять соответствующие меры". При этом, на сегодня доля поставок из РФ на рынке дизеля составляет около 50%, а автогаза - 55%. Напомню, что по украинскому антимонопольному законодательству монопольной считается доля рынка в 35%. То есть необходимо просто брать и исполнять указ президента и решение СНБО по энергобезопасности государства.

Почему еще нужно применять защитные меры?

Защитные меры, включая указанную, необходимо применять еще и потому, что росту импорта, естественно не только топлива, но и всех других товаров, способствует значительное укрепление гривны к доллару - около 19% за 2019 год. На 19% повысилась конкурентоспособность импортной продукции по отношению к произведенной в Украине. Дефицит внешней торговли товарами продолжил расти в 2019 году и превысил 9 млрд долларов США. С помощью компенсационной пошлины удастся хоть как-то нивелировать отсутствие комплекса мер по импортозамещению, а также последствия курсовой политики, которая стимулирует выдавливание национальных производителей со своего же домашнего рынка. Если в таких условиях ещё и не применять защитные меры, о росте ВВП и промышленного производства можно будет в ближайшее время забыть.

По сути претензия к российским поставкам состоит в том, что схема субсидирования производства в РФ заключается в адресном возврате налогов из бюджета компаниям, которые производят нефтепродукты на экспорт в форме компенсации расходов, связанных с экспортом. Это нарушение правил ВТО и норм добросовестной конкуренции с точки зрения международного права. И то, как отреагирует Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на заявление трех компаний, которые, кстати, перечислили в государственный бюджет Украины в 2018 году почти 70 миллиардов гривен или около 10% от всех налоговых поступлений в госбюджет страны, будет фактически показателем наличия или отсутствия экономической политики в Украине.