Серьезный шаг к автокефалии. Вселенский патриархат признал православную церковь Македонии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение епископа Украинской православной церкви Киевского патриархата, секретаря Священного Синода УПЦ КП Евстратия Зари.

"Это еще не решение об автокефалии, но серьезный шаг к нему, - рассказал он. - В настоящее время Церковь в Северной Македонии с точки зрения Вселенского Патриархата находится примерно в том же статусе, что и Православная Церковь Америки - не признается ее статус автокефалии, но признается законность ее иерархии, с которой установлено евхаристическое общение".

Заря добавил, что решения Вселенского Патриархата по поводу евхаристического единения касаются не собственно статуса Церкви, а отвергает решение СПЦ (Сербской православной церкви) относительно необоснованных отлучений клира и мирян.

Отметим, согласно распространенному коммюнике, Фанар принял эту церковь и ее главу, архиепископа Стефана, к евхаристическому общению, "исцеляя рану раскола, обливая маслом и вином рану наших православных братьев там".

В то же время Синод поручил Сербской церкви решить административные вопросы с церковью в Северной Македонии "в рамках канонического порядка и церковной традиции".

При этом Вселенский патриархат исключает термин "Македонская" и любые производные от него.