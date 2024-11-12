У середу, 13 листопада, відбудеться п’ятий Київський єврейський форум

KJF – це щорічна подія, яка збирає провідних світових лідерів для обміну думками та пропозиціями щодо найгостріших проблем, з якими стикаються єврейські громади в усьому світі.

Kyiv Jewish Forum-2024 відбудеться у середу, 13 листопада. Цьогоріч він пройде у форматі онлайн з головним майданчиком у Вашингтоні.

Співорганізатором заходу є провідне медіа Ізраїлю The Jerusalem Post.

"Спікери та гості форуму спробують знайти відповіді на запитання, як протистояти сучасній осі зла, яку утворюють Росія, Іран та Північна Корея. Вони також шукатимуть відповіді, як усунути загрозу зростання антисемітизму в усьому світі та як зберегти єдність єврейської діаспори. Роль США у вирішенні всіх цих питань є вирішальною", - повідомив президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін.

Основна мета KJF-2024 – підкреслити важливість тристоронніх відносин між США, Україною та Ізраїлем у припиненні двох найбільш масштабних воєн сучасності.

Серед учасників KJF-2024 – Посол України в США Оксана Маркарова; Посол Держави Ізраїль в Україні Михайло Бродський; гендиректор Американського єврейського комітету Тед Дойч; спікер Кнесету (2013-2020) Йоель Едельштейн; радник Глави Офісу Президента України Михайло Подоляк; директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст; радянський дисидент, ізраїльський політик і правозахисник Натан Щаранський та ін.

Пряма трансляція буде доступна за посиланням, або ж на сайті Kyiv Jewish Forum.

Початок заходу 13 листопада – о 9.00 (за вашингтонським часом); о 16.00 (за київським часом).

Медіапартнерами KJF-2024 є: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.