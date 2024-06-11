Середняк УПЛ зробив екс-тренера "Шахтаря" керманичем команди

46-річний фахівець обійняв вакантну посаду керманича "насінників". Напередодні керівництво черкащан відправило у відставку білоруса Олега Дулуба.

Карраско повернеться до України з чемпіонату Грузії. Там він працював із місцевим грандом – тбіліським "Динамо". До грузинської столиці іспанський тренер перебрався в січні 2022 року на роль тренера академії, а в серпні торік очолив першу команду.

У минулому сезоні "Динамо" з Карраско на чолі фінішував другим у Лізі Еровнулі, відставши від одноклубників із Батумі всього на три очки. Натомість в цьогорічній кампанії (чемпіонат Грузії грають за системою "весна-осінь" – ред.) тбілісці йдуть лише п'ятими.

ЛНЗ розпочав дебютний сезон у Прем'єр-лізі під керівництвом Олександра Ковпака. Його звільнили після п'яти турів, у яких черкащани здобули лише одну перемогу. Зате з Дулубом на чолі ЛНЗ набрав 38 очок і сенсаційно фінішував на 7-й сходинці.

Хто такий Андрес Карраско

Уродженець каталонського містечка Олердола, кар'єру тренера розпочав у "Барселоні". У 1999-2011 рр. працював із юнацькими командами "блаугранас".

Після завершення співпраці з "Барсою" вперше опинився в Грузії. У 2011-2012 рр. керував молодіжним департаментом тбіліського "Динамо", а в 2013-2014 рр. обіймав аналогічну посаду в "Сабуртало". Поміж цими посадами встиг попрацювати з молоддю "Малаги".

У 2014 році став асистентом головного тренера "Сабаделя" Алекса Гарсії. Пізніше працював помічником австралійця Тоні Поповіча в структурі "Вестерн Сідней" та турецького "Карабюкспора". У 2018-2019 рр. працював із командою U-19 донецького "Шахтаря". З Карраско на чолі "гірники" фінішували третіми в групі Юнацької ліги УЄФА та програли чемпіонський титул одноліткам із київського "Динамо".

Після звільнення з "Шахтаря" працевлаштувався в Кувейті. Там працював зі збірною U-23 та національною командою (6 матчів).