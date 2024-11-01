Середняк УПЛ списав легіонерів у дубль: джерело розкрило причини

Обидва футболісти рішенням хорватського наставника луганців переведені в молодіжну команду U-19. Зазначається, що така позиція тренера була викликана виключно ігровим станом футболістів, а не порушенням дисциплінарних норм.

У деяких клубах УПЛ подібний спосіб покарання застосовується до гравців, які не бажають подовжувати контракти. Зокрема, та ж "Зоря" нещодавно відправила до U-19 вінгера Дениса Антюха, який нібито відмовився від пролонгації угоди.

Хто такі Беніто та Ндур

Обидва гравці приєднались до "Зорі" цього року. Вони виступають за луганський колектив на правах оренди.

26-річний півзахисник Беніто належить київському "Динамо". До луганського клубу приєднався влітку. В активі нігерійця 7 матчів без результативних дій.

23-річний нападник Ндур приїхав в Україну на початку 2024-го. Він має контракт з португальською "Ештрелою". "Зоря" орендувала сенегальця з правом викупу за 300 тис. євро. У поточному сезоні легіонер провів за "основу" луганців лише одну гру.