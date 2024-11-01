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Середняк УПЛ списав легіонерів у дубль: джерело розкрило причини

Київ, П'ятниця 01 листопада 2024 17:10
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Середняк УПЛ списав легіонерів у дубль: джерело розкрило причини Фото: Легіонери більше не тренуються з "основою" (ФК "Зоря")
Автор: Андрій Костенко

Івуарієць Беніто та сенегалець Аліун Ндур відсторонені головним тренером луганської "Зорі" Младеном Бартуловічем від тренування з основною командою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке".

Обидва футболісти рішенням хорватського наставника луганців переведені в молодіжну команду U-19. Зазначається, що така позиція тренера була викликана виключно ігровим станом футболістів, а не порушенням дисциплінарних норм.

У деяких клубах УПЛ подібний спосіб покарання застосовується до гравців, які не бажають подовжувати контракти. Зокрема, та ж "Зоря" нещодавно відправила до U-19 вінгера Дениса Антюха, який нібито відмовився від пролонгації угоди.

Хто такі Беніто та Ндур

Обидва гравці приєднались до "Зорі" цього року. Вони виступають за луганський колектив на правах оренди.

26-річний півзахисник Беніто належить київському "Динамо". До луганського клубу приєднався влітку. В активі нігерійця 7 матчів без результативних дій.

23-річний нападник Ндур приїхав в Україну на початку 2024-го. Він має контракт з португальською "Ештрелою". "Зоря" орендувала сенегальця з правом викупу за 300 тис. євро. У поточному сезоні легіонер провів за "основу" луганців лише одну гру.

Раніше стало відомо, що лідери УПЛ "Динамо" та "Олександрія" зустрінуться в чемпіонаті двічі поспіль.

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