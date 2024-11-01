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Середняк УПЛ списал легионеров в дубль: источник раскрыл причины

Киев, Пятница 01 ноября 2024 17:10
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Середняк УПЛ списал легионеров в дубль: источник раскрыл причины Фото: Легионеры больше не тренируются с "основой" (ФК "Заря")
Автор: Андрей Костенко

Ивуариец Бенито и сенегалец Алиун Ндур отстранены главным тренером луганской "Зари" Младеном Бартуловичем от тренировки с основной командой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".

Оба футболиста решением хорватского наставника луганчан переведены в молодежную команду U-19. Подчеркивается, что такая позиция тренера была вызвана исключительно игровым состоянием футболистов, а не нарушением дисциплинарных норм.

В некоторых клубах УПЛ подобный способ наказания применяется к игрокам, не желающим продлевать контракты. В частности, та же "Заря" недавно отправила в U-19 вингера Дениса Антюха, который якобы отказался от пролонгации соглашения.

Кто такие Бенито и Ндур

Оба игрока присоединились к "Заре" в этом году. Они выступают за луганский коллектив на правах аренды.

26-летний полузащитник Бенито принадлежит киевскому "Динамо". К луганскому клубу присоединился летом. В активе нигерийца 7 матчей без результативных действий.

23-летний нападающий Ндур приехал в Украину в начале 2024 года. У него контракт с португальской "Эштрелой". "Заря" арендовала сенегальца с правом выкупа за 300 тыс. евро. В текущем сезоне легионер провел за "основу" луганчан только одну игру.

Ранее стало известно, что лидеры УПЛ "Динамо" и "Александрия" встретятся в чемпионате дважды подряд.

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