Середняк УПЛ призначив нового тренера: він створив сенсацію в єврокубках

Доволі швидко керівництво львівського "Руха" визначилося зі спадкоємцем Леоніда Кучука на посаді головного тренера. Новим керманичем команди став Віталій Пономарьов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
48-річний фахівець – головний тренер "Руха". Досі він працював із командою U-19 львів'ян.
Пономарьов пішов на підвищення після відставки Кучука. Новий керманич "Руха" вже визначився з тренерським штабом у першій команді. До нього ввійшли Іван Шуга, Віталій Романюк, Андрій Радь і Мар'ян Шевчук. Юнацькою командою замість Пономарьова керуватиме Михайло Дячук-Ставицький.
У футболі головний тренер "Руха" розпочинав із ролі арбітра. Він був лайнсменом на рівні УПЛ і Першої ліги. Пономарьов-тренер почав кар'єру зі СДЮШОР "Карпати", а в 2016-2020 рр. працював із аматорським "Миколаєвом". Натомість "Рух" U-19 очолив у сезоні 2020/21.
Пономарьов у минулому сезоні привів львів'ян до титулу в Чемпіонаті юнацьких команд. У нинішньому ж сезоні команда U-19 іде в лідерах першості, а в Юнацькій лізі УЄФА сенсаційно дійшла до 1/8 фіналу. На шляху до цієї стадії львів'яни вибили польський "Заглембє", турецький "Галатасарай" та міланський "Інтер".
До слова, напередодні "Львів" призначив Безсмертного головним тренером замість Дулуба.
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