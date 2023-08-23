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Середняк УПЛ підписав скандального екс-вінгера "Шахтаря"

Одеса, Середа 23 серпня 2023 14:51
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Середняк УПЛ підписав скандального екс-вінгера "Шахтаря" Фото: Владислав Вакула в лавах "Полісся" (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Крайній нападник Владислав Вакула перебрався в одеський "Чорноморець" із житомирського "Полісся".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.

24-річний вінгер тепер намагатиметься виправдати аванси в лавах "моряків". За останні три роки "Чорноморець" – п'ята команда в біографії одіозного уродженця Бердичева.

Вакула орендований одеситами до 31 грудня. "Моряки" матимуть опцію продовження співпраці з українцем до кінця сезону. Вінгер отримав запрошення до Одеси після оглядин у команді Романа Григорчука. Він вийшов у старті "Чорноморця" на кубковий матч проти "Лівого берега" 23 серпня.

Раніше "Полісся" відмовилося від послуг Вакули та не внесло крайнього нападника в заявку на Прем'єр-ліги. Як наслідок, зв'явилися чутки про чергове порушення ним спортивного режиму. Раніше "подвиги" за межами поля вінгеру приписували в "Десні", "Маріуполі" та "Шахтарі".

Минулий сезон українець провів у Першій лізі. У складі "Полісся" він зіграв 17 матчів, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист. Найбільше крайній нападник грав у "Маріуполі" – 52 поєдинки в усіх турнірах (9 голів, 5 результативних передач).

До слова, раніше УПЛ роздала нагороди найкращим гравцю і тренеру туру.

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