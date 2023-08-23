Середняк УПЛ подписал скандального экс-вингера "Шахтера"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба .

24-летний вингер теперь попытается оправдать авансы в рядах "моряков". За последние три года "Черноморец" – пятая команда в биографии одиозного уроженца Бердичева.

Вакула арендован одесситами до 31 декабря. У "моряков" будет опция продления сотрудничества с украинцем до конца сезона. Вингер получил приглашение в Одессу после просмотра в команде Романа Григорчука. Он вышел в старте "Черноморца" на кубковый матч против "Левого берега" 23 августа.

Ранее "Полесье" отказалось от услуг Вакулы и не внесло крайнего нападающего в заявку на Премьер-лигу. Как следствие, появились слухи об очередном нарушении им спортивного режима. Ранее "подвиги" за пределами поля вингеру приписывали в "Десне", "Мариуполе" и "Шахтере".

Прошлый сезон украинец провел в Первой лиге. В составе "Полесья" он сыграл 17 матчей, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист. Больше всего крайний нападающий играл в "Мариуполе" – 52 поединка во всех турнирах (9 голов, 5 результативных передач).