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Середняк УПЛ отримав призи шостого туру чемпіонату України

Фото: Юрій Вернидуб (ліворуч) випередив інших коучів (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорців

За підсумками 6-го туру вітчизняної першості українська Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру. Криворізький "Кривбас" забрав обидва призи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги.

Півзахисник криворіжців Максим Задерака – футболіст туру чемпіонату України. Хавбек оформив дубль на Київщині, де "Кривбас" розгромив ковалівський "Колос" (3:0).

Українець у дебюті зустрічі використав помилку оборони "хліборобів" і реалізував вихід віч-на-віч із Фесюном. Натомість під завісу поєдинку він оформив гол із гострого кута. Третій м'яч команди провів фланговий оборонець Понєдєльнік.

Натомість керманич криворіжців Юрій Вернидуб – найкращий тренер 6-го туру. "Кривбас" під його керівництвом здобув третю перемогу в сезоні та продовжив серію без поразок до п'яти матчів. Підопічні українця набрали 11 очок і піднялися на третє місце УПЛ.

На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за чотирьох номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Задерака випередив Грицука, Пенькова та В'юнника. Натомість Вернидуб виявився кращим за Лавриненка, Калітвінцева та ван Леувена.

 

До слова, раніше "Шахтар" розгромом "Миная" зберіг лідерство в Прем'єр-лізі.

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УПЛЧемпионат УкраиныЮрий Вернидуб