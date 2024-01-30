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Середняк УПЛ оголосив про трансфер екс-хавбека збірної України в фастфуді: відео

Фото: Денис Гармаш у таборі національної команди (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений півзахисник Денис Гармаш повернувся в чемпіонат України та захищатиме кольори харківського "Металіста 1925".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

33-річний українець приєднався до команди Віктора Скрипника. Перед підписанням контракту з "жовто-синіми" він достроково розірвав договір із хорватським "Осієком".

Гармаш уклав із "Металістом 1925" угоду на 1,5 роки. У новій команді він виступатиме під звичним 19-м номером. Ще до оголошення про трансфер хавбек встиг взяти участь у спарингу харків'ян проти польського "П'яста".

Вихованець київського "Динамо" Гармаш провів у складі столичного гранда 14 сезонів на дорослому рівні. Півкампанії 2019/20 на правах оренди українець грав за турецький "Різеспор", а влітку торік перебрався в "Осієк". У лавах збірної України зіграв 31 матч (2 м'ячі).

Для презентації новачка "Металіст 1925" зняв спеціальний ролик у одному зі закладів мережі McDonald's. Там Гармаш нібито спілкується з журналістами щодо свого майбутнього. "Ні, я не розірвав контракт. Знаходжуся тут. У "МакДональдзі" їм зараз", – так хавбек зреагував на інформацію про розірвання контракту з "Осієком".

 

 

 

"Металіст 1925" у сезоні 2023/24

На зимову паузу харків'яни пішли на 12-й сходинці Прем'єр-ліги. "Жовто-сині" набрали 15 очок (+4, =3, -10).

Останні п'ять поєдинків у чемпіонаті України "Металіст 1925" програв із вилученнями в трьох із них. Раніше харків'яни вилетіли з Кубка України від "Ворскли" (0:3). Розпочала сезон команда під керівництвом Едмара, а завершила рік із Олегом Голодюком на чолі.

Наприкінці грудня клуб оголосив про призначення Скрипника головним тренером. Його помічниками будуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов. Залишаться в структурі члени попередньої команди тренерів – Максим Цвіренко, Сергій Вольваков та Андрій Шабалін.

До слова, напередодні "Динамо" програло варшавській "Легії" другий спаринг зими.

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