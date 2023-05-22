Середняк УПЛ несподівано забрав призи футболісту та тренеру туру

Воротар "лисиць" Олександр Бандура – футболіст звітного туру чемпіонату України. Досвідчений голкіпер втримав ворота на замку в протистоянні з одеським "Чорноморцем".

Стараннями стража воріт, який виконав 6 сейвів, і флангового півзахисника "Миная" Михаїла Гечева закарпатці оформили перемогу на виїзді. Для Бандури цей поєдинок став уже восьмим "сухим" у нинішньому сезоні. Кіпер ділить із Олегом Мозілем ("Металіст 1925") третє місце за кількістю кліншитів.

Натомість керманич "Миная" Володимир Шаран став найкращим тренером 27-го туру. Підопічні українського фахівця завдяки тріумфу в Одесі піднялися на 11-те місце в турнірній таблиці. Закарпатці набрали 29 очок.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги знову обирала Експертна рада. До неї увійшли відомі українські фахівці – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.