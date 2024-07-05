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Середняк найняв першу в історії НХЛ тренерку

Фото: Джессіка Кемпбелл приєдналася до лав "Кракен" (facebook.com/firebirds)
Автор: Антон Федорців

Канадка Джессіка Кемпбелл поповнила тренерський штаб команди Тихоокеанського дивізіону Національної хокейної ліги "Сіетл Кракен".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

32-річна фахівчиня приєдналася до Дена Байлсми в лавах "Кракен". Вони разом працювали у фарм-клубі "Кракен" – "Коачеллі Веллі Файрбьордс".

Кемпбелл стала асистенткою тренера. Вона відповідатиме за тренування нападників і силову гру. Колишня канадська хокеїстка стала першою в історії НХЛ жінкою на посаді тренера.

Тренерська кар'єра Кемпбелл стартувала влітку 2022 року. Вона стала асистентом Байлсми в команді Американської хокейної ліги. "Коачелла Веллі Файрбьордс" із ними на чолі двічі виходила до фіналу Кубка Колдера.

Що відомо про "Сіетл Кракен"

Наймолодший клуб НХЛ, заснований у 2018 році. Під егідою ліги стартував у сезоні 2021/22.

Дебютний сезон "Кракен" завершили останніми в Тихоокеанському дивізіоні. На другий рік пробилися в плей-офф і в першому раунді здолали володаря Кубка Стенлі "Колорадо". Вилетіли в другому раунді від "Далласа". Третій сезон завершила поза зоною плей-офф.

У трьох перших кампаніях "Сіетл" тренував Дейв Гекстол. Після сезону 2023/24 канадця звільнили з посади та призначили Байлсму.

До слова, раніше "Сан-Хосе" обрав канадця Селебріні під першим номером драфту-2024.

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