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Середняк Формулы-1 выбрал второго пилота на сезон-2025

Энстоун, Пятница 23 августа 2024 12:21
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Середняк Формулы-1 выбрал второго пилота на сезон-2025 Фото: Джек Дуэн попытается покорить Королеву автоспорта (x.com/jackdoohan33)
Автор: Антон Федорцив

Французско-британская конюшня "Альпин" взяла Джека Дуэна на роль боевого пилота на следующий сезон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X команды.

21-летний австралиец пошел на повышение. В течение двух лет он являлся резервным гонщиком "Альпин".

Дуэн будет напарником Пьера Гасли. Молодой пилот заменит в команде француза Эстебана Окона, который перейдет в "Хаас". В настоящее время контракт австралийского гонщика подтвержден на сезон-2025.

В нынешнем сезоне Дуэн дважды принял участие в свободных практиках Формулы-1. Он сел в болид "Альпин" в Канаде и Великобритании.

Кто такой Джек Дуэн

Уроженец Голд-Коста, сын 5-кратного чемпиона MotoGP Мика Дуэна. Пришел в картинг в 9 лет, соревновался в разных азиатских и европейских сериях.

Дважды стал вице-чемпионом азиатской F3 (2019, 2020), а в 2021 году финишировал вторым в сезоне Формулы-3. В прошлом году завершил на третьей строчке сезон Формулы-2. В 2017-2021 гг. принадлежал к академии "Ред Булла", а в 2022-м попал в структуру "Альпин".

В этом году решил не выступать в младших сериях, чтобы сосредоточиться на роли резервного пилота. Номер болида на уровне F1 – 61.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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