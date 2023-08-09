Середняк АПЛ остался без тренера за три дня до начала первенства: что произошло

Испанец Хулен Лопетеги ушел с поста главного тренера английского "Вулверхэмптона" за считанные часы до старта нового сезона Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

56-летний специалист досрочно завершил сотрудничество с "волками". Вместе с ним "Молинью" покинул и весь тренерский штаб.

Лопетеги спас "Вулвз" от вылета в сезоне 2022/23. В межсезонье испанский тренер рассчитывал на качественное кадровое усиление команды. Впрочем, трансферная политика мидлендцев не удовлетворила запросы пиренейца.

В частности, клуб не подписал желаемых Лопетеги исполнителей. Кроме того, "Вулвз" пришлось продать несколько заметных фигур для соблюдения правил финансового fair-play. Рекордная продажа этим летом – Морган Гиббз-Уайт в "Ноттингем Форест" за 29,5 млн евро.

Предыдущий сезон "Вулверхэмптон" завершил в середине турнирной таблицы, заняв 13-е место. Также волки дошли до четвертьфинала Кубка лиги, а в Кубке Англии выбыли из борьбы в третьем круге соревнований.

Кто такой Хулен Лопетеги

Уроженец городка Астеаса в Стране Басков. На профессиональном уровне выступал за "Кастилью", мадридский "Реал", "Лас-Пальмас", "Логроньес", "Барселону" и "Райо Вальекано".

Карьеру тренера начал с должности ассистента главного в сборной Испании U-17. В 2003 году самостоятельно возглавил "Райо Вальекано". Затем работал с юношескими и молодежными сборными Испании. В 2014-2016 гг. тренировал "Порту". Затем возглавил сборную Испании, которую бросил со скандалом ради "Реала".

На "Бернабеу" задержался всего на несколько месяцев и был уволен в октябре 2018 года. Позже тренировал "Севилью" и триумфовал с нервионцами в Лиге Европы 2019/20.