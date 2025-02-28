Середня зарплата у ГМК секторі зросла на 14,4%, і досягла майже 30 тисяч гривень, – ФМУ

Рівень зарплат на підприємствах українського ГМК традиційно істотно перевищує середній показник в Україні та промисловості. За даними Держстату, за 2023 рік середня зарплата в Україні становила 17,4 тисячі грн, у промисловості – 18,4 тисячі грн. Таким чином, зарплати в секторі ГМК на 37% вищі, ніж у середньому по Україні. Крім того, металургійні компанії створюють привабливі умови праці за рахунок інвестицій у безпеку, вказують у ФМУ.

Як повідомляв GMK Center, за підсумками 2023 року середня зарплата на підприємствах ФМУ зросла на 56,4% – до 23,9 тис. грн.

Нагадаємо, за 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або 6,2 млрд доларів. За підсумками 2024 року сплата податків і зборів чотирьох металургійних компаній становила 1,6% надходжень до бюджетів усіх рівнів. Але у разі зростання тарифів державних монополій бюджет ризикує втратити джерело прибутку, адже виробники почнуть закривати підприємства.