В середмісті Києва виявили великий арсенал зброї: що приховав в гаражі правоохоронець

Правоохоронці виявили великий арсенал зброї в середмісті Києва. Його облаштував правоохоронець у гаражі у Деснянському районі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань ( ДБР ).

"Власників" арсеналу затримано, їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

"Наразі слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також мету її зберігання", - додали в ДБР.

Власниками цього арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько.

В одному з гаражів у Деснянському районі міста серед іншого зберігалось:

"Працівники ДБР за сприяння Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції виявили в середмісті Києва великий сховок зі зброєю", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, що робити громадянам у разі виявлення вогнепальної зброї або боєприпасів.

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