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В середмісті Києва виявили великий арсенал зброї: що приховав в гаражі правоохоронець

Київ, Середа 16 квітня 2025 10:48
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В середмісті Києва виявили великий арсенал зброї: що приховав в гаражі правоохоронець Фото: в середмісті Києва виявили великий арсенал зброї (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Правоохоронці виявили великий арсенал зброї в середмісті Києва. Його облаштував правоохоронець у гаражі у Деснянському районі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Працівники ДБР за сприяння Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції виявили в середмісті Києва великий сховок зі зброєю", - йдеться у повідомленні.

Що було в арсеналі?

В одному з гаражів у Деснянському районі міста серед іншого зберігалось:

  • понад 35 тисяч патронів;
  • 6 гранатометів;
  • 6 БПЛА;
  • 130 гранат;
  • 90 ВОГів;
  • автомати;
  • снайперські гвинтівки;
  • ударно-дистанційні запали;
  • прилади для спостереження;
  • пістолети, протипіхотні міни тощо.

Хто були власниками арсеналу?

Власниками цього арсеналу виявились працівник одного з правоохоронних органів та його батько.

"Наразі слідчі встановлюють походження вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв, а також мету її зберігання", - додали в ДБР.

"Власників" арсеналу затримано, їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Як повідомлялося раніше, у Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, що робити громадянам у разі виявлення вогнепальної зброї або боєприпасів.

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