В центре Киева обнаружили большой арсенал оружия: что скрыл в гараже правоохранитель

Правоохранители обнаружили большой арсенал оружия в центре Киева. Его обустроил правоохранитель в гараже в Деснянском районе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований ( ГБР ).

"Работники ГБР при содействии Департамента внутренней безопасности Национальной полиции обнаружили в центре Киева большой тайник с оружием", - говорится в сообщении.

Что было в арсенале?

В одном из гаражей в Деснянском районе города среди прочего хранилось:

более 35 тысяч патронов;

6 гранатометов;

6 БПЛА;

130 гранат;

90 ВОГов;

автоматы;

снайперские винтовки;

ударно-дистанционные запалы;

приборы для наблюдения;

пистолеты, противопехотные мины и тому подобное.

Кто были владельцами арсенала?

Владельцами этого арсенала оказались работник одного из правоохранительных органов и его отец.

"Сейчас следователи устанавливают происхождение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также цель его хранения", - добавили в ГБР.

"Владельцы" арсенала задержаны, им сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.