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В центре Киева обнаружили большой арсенал оружия: что скрыл в гараже правоохранитель

Киев, Среда 16 апреля 2025 10:48
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В центре Киева обнаружили большой арсенал оружия: что скрыл в гараже правоохранитель Фото: в центре Киева обнаружили большой арсенал оружия (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители обнаружили большой арсенал оружия в центре Киева. Его обустроил правоохранитель в гараже в Деснянском районе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

"Работники ГБР при содействии Департамента внутренней безопасности Национальной полиции обнаружили в центре Киева большой тайник с оружием", - говорится в сообщении.

Что было в арсенале?

В одном из гаражей в Деснянском районе города среди прочего хранилось:

  • более 35 тысяч патронов;
  • 6 гранатометов;
  • 6 БПЛА;
  • 130 гранат;
  • 90 ВОГов;
  • автоматы;
  • снайперские винтовки;
  • ударно-дистанционные запалы;
  • приборы для наблюдения;
  • пистолеты, противопехотные мины и тому подобное.

Кто были владельцами арсенала?

Владельцами этого арсенала оказались работник одного из правоохранительных органов и его отец.

"Сейчас следователи устанавливают происхождение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, а также цель его хранения", - добавили в ГБР.

"Владельцы" арсенала задержаны, им сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.

Как сообщалось ранее, в Министерстве внутренних дел Украины рассказали, что делать гражданам в случае обнаружения огнестрельного оружия или боеприпасов.

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Киев ГБР Полиция Киева
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