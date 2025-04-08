Серед найкращих у своєму амплуа: зірка збірної України потрапив до світового преміум-списку

22-річний футболіст посів 27-е місце в рейтингу центральних захисників – його трансферна вартість оцінюється у 40 мільйонів євро.

Вихованець київського "Динамо" стабільно грає на професіональному рівні з 2020 року та весь час додає у трансферній вартості. У січні 2023-го він переїхав до Англії де проводить вже третій сезон. За цей час Забарний зіграв за "Борнмут" 79 поєдинків у всіх турнірах, у яких забив один гол. Його називають трансферною ціллю топ-клубів, серед яких гранди АПЛ, а також низка іменитих команд з континенту, зокрема мадридський "Реал" та французький ПСЖ.

Очолює список найкращих центрбеків світу – 24-річний француз Вільям Саліба з лондонського "Арсенала", якого оцінюють у 80 мільйонів євро. Така ж вартість і в Алессандро Бастоні з міланського "Інтера". Трійку лідерів замкнув ще один "канонір" – 27-річний бразилець Габріел Магальяес, чия трансферна вартість становить 75 мільйонів.

Найдорожчі футболісти України

До речі, за версією Transfermarkt, саме Забарний зараз є найдорожчим футболістом України. Він випереджає півзахисника донецького "Шахтаря" Георгія Судакова (32 млн) та форварда італійської "Роми" Артема Довбика, який втратив у ціні і тепер коштує 30 млн.

Цікаво, що одразу за трійкою лідерів у вітчизняному рейтингу розмістився вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик, Незважаючи на те, що футболісту загрожує тривала дискваліфікація через допінг, він все ще оцінюється у 30 млн, хоча вдвічі втратив від своєї пікової вартості – 60 мільйонів євро в березні 2023-го.

Топ-10 найдорожчих українських футболістів за версією Transfermarkt.