У Серебрянському лісі прикордонники знищили склад та укриття окупантів (відео)

Українські прикордонники знищили ворожий склад та укриття росіян у Серебрянському лісі. Захисники показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Варто додати, що Серебрянський ліс - це зона у Луганській області, де вже протягом тривалого часу точаться активні бойові дії.

"Ворожий склад боєкомплекту та два укриття окупантів знищили прикордонники "Помсти" в Серебрянському лісі", - йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах зафіксована робота бійців Луганського прикордонного загону бригади "Помста". Воїни атакували укриття окупантів та склад.

Що відбувається на фронті

Російські війська посилили атаки на фронті, намагаючись прорвати оборону ЗСУ та просунутися вглиб країни. Найактивніші бої точаться на Покровську, Курахівському напрямках у Донецькій області.

Також російська загарбники не відступають у намаганнях прорватися на півночі Харківської області. Зараз бої точаться у Вовчанську, більшу частину міста контролюють українські захисники.

Детальніше про ситуацію на фронті - у новому зведені Генерального штабу ЗСУ.

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