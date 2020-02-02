Сербский теннисист Джокович восьмой раз в карьере выиграл Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл австрийца Доминика Тима в финальном матче теннисного турнира Australian Open. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнования.

Встреча продолжалась четыре часа завершилась победой Джоковича в пяти сетах со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Благодаря этой победе Джокович вернется на первое место в рейтинге ATP и отберет титул первой ракетки мира у испанца Рафаэля Надаля, который на турнире в Мельбурне вылетел в четвертьфинале, проиграв Тиму.

Джоковича уже восьмой раз одержал победу на Australian Open. Ранее он семь раз выходил в финал турнира в Мельбурне и ни разу не проигрывал в решающем матче за титул. На турнирах Большого шлема сербский теннисист одержал 17-ю победу.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Доминик Тим стал вторым финалистом Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне 2020 турнира серии Большого шлема. Австрийский теннисист в решающем полуфинале обыграл немца Александра Зверева со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4). Соперники провели на корте 3 часа и 42 минуты.

Добавим, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса и американская теннисистка София Кенин стали финалистками Australian Open в женском одиночном разряде.