Сербія відправила Україні обладнання для відновлення енергетики

Уряд Сербії виділив для України обладнання, а транспорт надав Європейський союз. Вантажівки 28 березня виїхали до Румунії, звідки попрямують до України.

Прем’єрка Сербії Ана Брнабич, посол України Володимир Толкач і голова делегації ЄС в Сербії Еммануеле Жофре були присутні під час відправки гуманітарного вантажу.

"Вантажівки містять 19 різних електронних пристроїв, частин електричної інфраструктури, якою Сербія вирішила поділитися з народом України. Російська агресія проти України спричинила численні проблеми, і на сьогодні понад 17 мільйонів українців потребують певного виду допомоги", - заявив Жофре.

Прем'єрка Сербії висловила солідарність з українцями і засудила атаки на цивільне населення та об'єкти інфраструктури.

Фото: Сербія передавала Україні енергетичне обладнання (europa.rs)

Варто зазначити, що Сербія не підтримала європейські санкції проти Росії.

Крім того, у Сербії заявили, що не будуть надавати зброю Україні та спростували інформацію про те, що постачають боєприпаси українській армії.

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