ua ru
Ср, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сербія відправила Україні обладнання для відновлення енергетики

Новость на русском →
Белград, Середа 29 березня 2023 10:23
Сербія відправила Україні обладнання для відновлення енергетики Фото: Сербія передавала Україні енергетичне обладнання (europa.rs)
Автор: Наталія Юрченко

Сербія відправила Україні гуманітарну допомогу. Мова йде про чотири вантажівки з обладнанням для підтримки енергетичного сектора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представництво Сербії в ЄС.

Уряд Сербії виділив для України обладнання, а транспорт надав Європейський союз. Вантажівки 28 березня виїхали до Румунії, звідки попрямують до України.

Прем’єрка Сербії Ана Брнабич, посол України Володимир Толкач і голова делегації ЄС в Сербії Еммануеле Жофре були присутні під час відправки гуманітарного вантажу.

"Вантажівки містять 19 різних електронних пристроїв, частин електричної інфраструктури, якою Сербія вирішила поділитися з народом України. Російська агресія проти України спричинила численні проблеми, і на сьогодні понад 17 мільйонів українців потребують певного виду допомоги", - заявив Жофре.

Прем'єрка Сербії висловила солідарність з українцями і засудила атаки на цивільне населення та об'єкти інфраструктури.

Сербія відправила Україні обладнання для відновлення енергетики

Фото: Сербія передавала Україні енергетичне обладнання (europa.rs)

Варто зазначити, що Сербія не підтримала європейські санкції проти Росії.

Крім того, у Сербії заявили, що не будуть надавати зброю Україні та спростували інформацію про те, що постачають боєприпаси українській армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сербия Гуманітарна допомога
NEWS
Не отримав гарантій від Китаю. Зеленський сказав, навіщо Путіну "ядерка" в Білорусі
Не отримав гарантій від Китаю. Зеленський сказав, навіщо Путіну "ядерка" в Білорусі
DAILY
Дмитро Лубінець: Я не вважаю, що людина, яка взяла російський паспорт – злочинець
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Дмитро Лубінець: Я не вважаю, що людина, яка взяла російський паспорт – злочинець