Сербия отправила Украине оборудование для восстановления энергетики

Сербия направила Украине гуманитарную помощь. Речь идет о четырех грузовиках с оборудованием для поддержки энергетического сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представительство Сербии в ЕС.

Правительство Сербии выделило для Украины оборудование, а транспорт предоставил Европейский союз. Грузовики 28 марта выехали в Румынию, откуда направятся в Украину.

Премьер Сербии Ана Брнабич, посол Украины Владимир Толкач и глава делегации ЕС в Сербии Эммануэле Жофре присутствовали во время отправки гуманитарного груза.

"Грузовики содержат 19 различных электронных устройств, частей электрической инфраструктуры, которой Сербия решила поделиться с народом Украины. Российская агрессия против Украины вызвала многочисленные проблемы, и на сегодняшний день более 17 миллионов украинцев нуждаются в определенном виде помощи", - заявил Жофре.

Премьер Сербии выразила солидарность с украинцами и осудила атаки на гражданское население и объекты инфраструктуры.

Фото: Сербия передавала Украине энергетическое оборудование (europa.rs)

Следует отметить, что Сербия не поддержала европейские санкции против России.

Кроме того, в Сербии заявили, что не будут предоставлять оружие Украине и опровергли информацию о том, что поставляют боеприпасы украинской армии.

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