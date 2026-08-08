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Сербія виділить 2 млн євро для підтримки енергетики України, - Зеленський

19:09 08.08.2026 Сб
1 хв
Сербія також долучиться до відбудови одного з постраждалих міст України
aimg Валерія Абабіна
Сербія виділить 2 млн євро для підтримки енергетики України, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
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Про це стало відомо за підсумками зустрічі президента України з прем'єр-міністром Сербії Джуро Мацутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського

Під час зустрічі Зеленський розповів прем'єру Сербії про наслідки російських ракетно-дронових ударів, зокрема чергової масованої атаки минулої ночі.

Сторони детально обговорили спільні економічні та логістичні проєкти - розвиток Дунайського коридору й зміцнення зв'язків між Україною, Західними Балканами та Євросоюзом.

Окремою темою стала підготовка України до цієї зими. Зеленський подякував Сербії за рішення виділити 2 мільйони євро на підтримку української енергетики.

Крім того, сторони говорили про участь Сербії у відбудові України. За словами президента, Белград готовий долучитися до відновлення одного з постраждалих українських міст.

Нагадаємо, це перший офіційний візит Зеленського до Белграда за час його президентства. Раніше лідери України та Сербії неодноразово зустрічалися лише під час міжнародних форумів і самітів.

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