Сербія виділить 2 млн євро для підтримки енергетики України, - Зеленський
Про це стало відомо за підсумками зустрічі президента України з прем'єр-міністром Сербії Джуро Мацутом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського
Під час зустрічі Зеленський розповів прем'єру Сербії про наслідки російських ракетно-дронових ударів, зокрема чергової масованої атаки минулої ночі.
Сторони детально обговорили спільні економічні та логістичні проєкти - розвиток Дунайського коридору й зміцнення зв'язків між Україною, Західними Балканами та Євросоюзом.
Окремою темою стала підготовка України до цієї зими. Зеленський подякував Сербії за рішення виділити 2 мільйони євро на підтримку української енергетики.
Крім того, сторони говорили про участь Сербії у відбудові України. За словами президента, Белград готовий долучитися до відновлення одного з постраждалих українських міст.
Нагадаємо, це перший офіційний візит Зеленського до Белграда за час його президентства. Раніше лідери України та Сербії неодноразово зустрічалися лише під час міжнародних форумів і самітів.