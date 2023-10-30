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Сербія та Косово мають діяти відповідно до курсу ЄС, - голова Єврокомісії

Понеділок 30 жовтня 2023 16:49
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Сербія та Косово мають діяти відповідно до курсу ЄС, - голова Єврокомісії Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сербія і Косово мають виконати вимоги, висунуті міжнародними посередниками, щоб просунутися у своїх зусиллях щодо вступу до Європейського союзу.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Вона наголосила, що Сербія має "де-факто" визнати Косово, а Косово - реалізувати план надання етнічним сербам певної автономії.

Конфлікт між Косово та Сербією

24 вересня влада Косова заявила, що близько 30 сербських бойовиків перетнули північний кордон, вбивши поліцейського і встановивши барикади, перш ніж розпочати багатогодинну перестрілку з місцевими правоохоронцями. Тоді влада країни оголосила про спецоперацію із затримання нападників, яка була завершена затриманням шістьох і вбивством трьох людей. Цей інцидент спричинив зростання напруженості в регіоні.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Белград не має відношення до цих заворушень і нібито проводитиме незалежне розслідування ситуації.

Того ж дня прем'єр-міністр Косово Альбін Курті заявив, що переговори з Сербією зайшли в глухий кут. Він наголосив, що Лайчак нібито втратив нейтралітет, а Вучич дозволяє собі навіть називати Курті.

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Єврокомісія Урсула фон дер Ляйєн Сербия Косово
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