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Сербія пригрозила зняттям із Євро-2024 через фанатські пісні: що трапилося

Фото: Мірлінд Даку вирішив "запалити" з албанськими фанатами (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Футбольний союз Сербії надіслав лист до Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з вимогами покарати Хорватію та Албанію за антисербські скандування в день очного поєдинку тамтешніх збірних на чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sportklub.

Албанські та хорватські вболівальники в дружній атмосфері провели матч своїх збірних у середу, 19 червня. Об'єднала балканських фанатів, зокрема, і нелюбов до войовничого сусіда – Сербії.

Фанати збірних разом виконали кілька антисербських скандувань на кшталт "Убий серба". Після фінального свистка до албанських уболівальників приєднався і форвард збірної Мірлінд Даку. Він нібито теж скандував у мегафон образливі речівки на адресу сербів і македонців.

Сербські футбольні функціонери засудили поведінку Даку та закликали УЄФА застосувати "жорсткі санкції" проти Албанії та Хорватії. У випадку ж відсутності реакції Сербія пообіцяла розглянути відмову від участі в Євро-2024. Вимоги сербів частково підтримала і Футбольна федерація Північної Македонії. Щоправда, тамтешня збірна на чемпіонаті не змагається.

Раніше Сербія отримала 14,5 тисяч євро штрафу за поведінку власних фанатів у поєдинку проти збірної Англії. Їх звинуватили в провокаційних повідомленнях, вочевидь, зреагувавши на речівки про сербську приналежність Косова. Водночас без покарання залишилося використання вболівальниками Сербії російських прапорів.

До слова, напередодні Хорватія зіграла внічию зі збірною Албанії в балканському дербі Євро-2024.

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