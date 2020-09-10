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Сербия может отказаться переносить посольство в Иерусалим: названа причина

Белград, Четверг 10 сентября 2020 14:27
Сербия может отказаться переносить посольство в Иерусалим: названа причина
Фото: президент Сербии Александр Вучич (flickr.com/nato)
Автор: РБК-Украина

Правительство Сербии может отказаться от переноса своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим, если Израиль признает независимость Косово. Такой шаг также может нанести вред отношениям между Сербией и Израилем.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на источник, близкий к сербскому президенту Александру Вучичу.

Реакция сербской стороны последовала после того, как представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиору Хайяту назвал Косово "страной".

"Мы видим, что Сербия и Косово решили открыть посольства в Иерусалиме в качестве символического шага по продвижению мира между этими странами", - заявил Хайяту.

Отметим, в декабре 2017 года Соединенные Штаты признали Иерусалим столицей Израиля, после чего там было открыто посольство.

Напомним, что на прошлой неделе Сербия и Косово договорились о нормализации отношений в экономике. Соглашение было подписано в Вашингтоне при посредничестве администрации президента США.

Согласно документу, Сербия должна будет также переместить свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

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Новости Украины Политика ИзраильпосольствоСербияИерусалимКосово
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