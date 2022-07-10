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Сербия и Косово готовы рассмотреть несколько соглашений, - посол ЕС

Фото: спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак (EU2016 SK)
Автор: Илона Свиридова

В ближайшее время Сербия и Косово могут рассмотреть несколько соглашений, которые будут способствовать урегулированию политической ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rs.n1info.

Как заявил спецпредставитель ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак на форуме в Дубровнике, стороны готовы рассмотреть три или четыре соглашения, ожидается их скорая доработка.

По его словам, диалог между Сербией и Косово является наиболее стратегическим процессом в регионе.

Кроме того, Лайчак подчеркнул, что ЕС должен завершить интеграцию Западных Балкан, и что есть два неотложных вопроса - это начало переговоров о приеме Албании и Северной Македонии в Европейский союз, а также либерализация визового режима для Косово.

Статус Косово

В 1998 году в Косово вспыхнул вооруженный конфликт между местными албанцами и югославской администрацией. В марте 1999 года в конфликт вмешались силы НАТО, которые после прекращения боевых действий остались в регионе.

В 2008 году в Косово провозгласили независимость, которую признали несколько десятков стран.

Напомним, в прошлом году Сербия и Косово договорились о деэскалации в регионе, на север частично признанного государства должны были зайти силы НАТО.

В то же время сербский президент исключил признание независимости Косово.

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