Сербия и Косово готовы рассмотреть несколько соглашений, - посол ЕС

Как заявил спецпредставитель ЕС по диалогу между Белградом и Приштиной Мирослав Лайчак на форуме в Дубровнике, стороны готовы рассмотреть три или четыре соглашения, ожидается их скорая доработка.

По его словам, диалог между Сербией и Косово является наиболее стратегическим процессом в регионе.

Кроме того, Лайчак подчеркнул, что ЕС должен завершить интеграцию Западных Балкан, и что есть два неотложных вопроса - это начало переговоров о приеме Албании и Северной Македонии в Европейский союз, а также либерализация визового режима для Косово.

Статус Косово

В 1998 году в Косово вспыхнул вооруженный конфликт между местными албанцами и югославской администрацией. В марте 1999 года в конфликт вмешались силы НАТО, которые после прекращения боевых действий остались в регионе.

В 2008 году в Косово провозгласили независимость, которую признали несколько десятков стран.