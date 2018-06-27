Сербия - Бразилия: видео голов и обзор матча

Сборные Сербии и Бразилии сразились на московском стадионе "Спартак" за выход в плей-офф

Матч Сербия - Бразилия на Чемпионате мира по футболу 2018 за выход из группы Е прошел в Москве. Игра завершилась со счетом 0:2. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

Сербия - Бразилия: обзор игры

Сборные Сербии и Бразилии встретились в решающем матче на поле стадиона "Спартак" 27 июня. Перед началом матча Бразилия с 4 очками занимала первую строчку турнирной таблицы группы Е, а Сербия отставала от бразильцев лишь на 1 балл.

В игре с Сербией бразильцев устраивала ничья, но уже с самого начала поединка футболисты сборной Бразилии активно вступили в игру. Команда Сербии пыталась играть на равных и атаковать соперников.

Однако на 36 минуте матча гол забил Паулиньо, который с паса Коутиньо в одно касание перебросил мяч через вратаря.

Первый тайм закончился счетом 1:0 в пользу Бразилии, сборная лидировала в турнирной таблице.

После перерыва у сербов был отличный шанс забить свой первый гол в матче. Митрович пробил в створ ворот, но Силва сориентировался и подставил ногу. Митрович еще раз попытался ударить головой, но опять неудачно - Алисон поймал мяч в руки.

Фото: статистика матча Сербия - Бразилия (facebook.com/fifaworldcup)

Несмотря на активные попытки сербов сравнять счет и опасные моменты у ворот соперников, на 68 минуте Бразилия вновь забивает гол. На этот раз Тиаго Силва головой отправляет мяч в ворота.

Матч Сербия - Бразилия закончился счетом 0:2. Сборная Бразилии вышла в плей-офф с первого места в группе Е.