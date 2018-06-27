Сербія - Бразилія: відео голів та огляд матчу

Збірні Сербії та Бразилії змагалися на московському стадіоні "Спартак" за вихід у плей-офф

Матч Сербія - Бразилія на Чемпіонаті світу з футболу 2018 за вихід з групи Е пройшов у Москві. Гра завершилася з рахунком 0:2 . Відео голів та огляд матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Сербія - Бразилія: огляд гри

Збірні Сербії та Бразилії зустрілися у вирішальному матчі на полі стадіону "Спартак" 27 червня. Перед початком матчу Бразилія з 4 очками займала першу сходинку турнірної таблиці групи Е, а Сербія відставала від бразильців лише на 1 бал.

У грі з Сербією бразильців влаштовувала нічия, але вже з самого початку поєдинку футболісти збірної Бразилії активно вступили в гру. Команда Сербії намагалася грати на рівних і атакувати суперників.

Однак на 36 хвилині матчу гол забив Пауліньо, який з пасу Коутіньйо в один дотик перекинув м'яч через воротаря.

Перший тайм закінчився рахунком 1:0 на користь Бразилії, збірна лідирувала в турнірній таблиці.

Після перерви у сербів був відмінний шанс забити свій перший гол в матчі. Мітровіч пробив у створ воріт, але Сілва зорієнтувався і підставив ногу. Мітровіч ще раз спробував вдарити головою, але знову невдало - Алісон зловив м'яч у руки.

Фото: статистика матчу Сербія - Бразилія(facebook.com/fifaworldcup)

Незважаючи на активні спроби сербів зрівняти рахунок і небезпечні моменти біля воріт суперників, на 68 хвилині Бразилія знову забиває гол. На цей раз Тіаго Сілва головою відправляє м'яч у ворота.

Матч Сербія - Бразилія закінчився рахунком 0:2. Збірна Бразилії вийшла в плей-офф з першого місця в групі Е.