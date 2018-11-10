В Сербии провели масштабные военные учения

Фото: Александр Вучич (wikipedia.org)

Учения были проведены на фоне напряжения с Косово

Сербия провела крупные военные учения в субботу, 10 ноября, посвященные празднованию 100-летия с момента окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщается, в учениях под названием "Век победителей" приняли участие 8 тыс. военных, 100 боевых танков и истребители Миг-29, поставленные Российской Федерацией. Как отметили в издании, этот шаг является демонстрацией силы в условиях растущей напряженности с Косово.

По словам президента Сербии Александара Вучича, который посетил места проведения учений в разных частях Сербии, балканская страна укрепит свои наступательные силы благодаря новой технике, включая вертолеты, 30 боевых танков из РФ и беспилотники из Китая.

"Мы резко укрепляем наши войска... Никто в регионе, кроме, возможно, Румынии, не может сравниться с нами", - заявил Вучич.

Отмечается, что в последнее время напряженность в регионе возросла на фоне двусторонних обвинений со стороны Сербии и Косово в подрыве усилий для примирения после войны 1998 - 1999 годов.

Напомним, 13 сентября правительство Косово приняло решение о формировании армии.

После этого стало известно, что президент Сербии Александр Вучич попросит российского лидера Владимира Путина о помощьи из-за ситуацию с Косово. В то же время на вопрос, будет ли это просьба о военной помощи, он заявил, что сделает все для сохранения мира на Балканах. Отметим, российская сторона называет косовскую армию угрозой для сербского населения частично признанной страны.