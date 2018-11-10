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У Сербії провели масштабні військові навчання

Новини » Політика    10.11.2018 - 21:17
Фото: Олександр Вучич (wikipedia.org)
Фото: Олександр Вучич (wikipedia.org)

Навчання були проведені на тлі напруги з Косово

Сербія провела великі військові навчання у суботу, 10 листопада, присвячені відзначенню 100-річчя з моменту закінчення Першої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, у навчаннях під назвою "Століття переможців" взяли участь 8 тис. військових, 100 бойових танків та винищувачі МіГ-29, поставлені Російською Федерацією. Як зазначили у виданні, цей крок є демонстрацією сили в умовах зростаючої напруженості з Косово.

За словами президента Сербії Александара Вучича, який відвідав місця проведення навчань в різних частинах Сербії, балканська країна зміцнить свої наступальні сили завдяки новій техніці, включаючи вертольоти, 30 бойових танків з РФ та безпілотники з Китаю.

"Ми різко зміцнюємо наші війська… Ніхто в регіоні, окрім, можливо, Румунії, не може зрівнятися з нами", - заявив Вучич.

Зазначається, що останнім часом напруженість в регіоні зросла на тлі двосторонніх звинувачень з боку Сербії та Косова у підриві зусиль для примирення після війни 1998 - 1999 років.

Нагадаємо, 13 вересня уряд Косова прийняв рішення про формування армії.

Після цього стало відомо, що президент Сербії Олександр Вучич попросить російського лідера Володимира Путіна про допомогою через ситуацію з Косово. У той же час на питання, чи буде це прохання про військову допомогу, він заявив, що зробить все для збереження миру на Балканах. Зазначимо, російська сторона називає косовську армію загрозою для сербського населення частково визнаної країни.

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