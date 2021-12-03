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В Сербии пропагандируют "ЛНР" в детском конкурсе. Украина выразила протест

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Пятница 03 декабря 2021 18:02
В Сербии пропагандируют "ЛНР" в детском конкурсе. Украина выразила протест Фото: Украина выразила протест из-за пропаганды "ЛНР" на детском конкурсе в Сербии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Посольство Украины в Сербии обратилось к представителям местного самоуправления муниципалитета Опово относительно участия представителей "ЛНР" в конкурсе детских рисунков. Украина призвала прекратить пропаганду террористической организации "ЛНР", основанной на временно оккупированной территории Украины страной-агрессором Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Украины в Сербии.

Так, в местной газете Опово опубликовали результаты международного конкурса детского рисунка "Волшебный мир сказки". Первое место на конкурсе заняла девочка из "Луганской народной республики, г. Краснодон".

"К сожалению, хорошая идея конкурса детских рисунков была использована для провокации и раскрутки террористической организации, так называемой "Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Посольство выразило резкий протест против того, что несовершеннолетние с временно оккупированной территории Луганской области, которая является неотъемлемой частью Украины, в контексте конкурса, вопреки официальной позиции Сербии, представлены как представители "ЛНР".

"Упоминание террористической "ЛНР" как "государства" является призывом нарушить территориальную целостность и суверенитет Украины", - говорится в заявлении.

В этом контексте Украина напомнила, что любое сотрудничество государственных органов, неправительственных структур или отдельных граждан Сербии с террористическими организациями "ДНР"и "ЛНР" является прямым нарушением законодательства Украины и будет иметь соответствующие правовые последствия.

В Сербии пропагандируют &quot;ЛНР&quot; в детском конкурсе. Украина выразила протест

Фото: диплом, которым наградили участницу конкурса (glasopova.rs)

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