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В Сербии банда готовила покушение на президента. Ее возглавлял черногорец

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Пятница 21 января 2022 21:04
В Сербии банда готовила покушение на президента. Ее возглавлял черногорец Фото: президент Сербии Александар Вучич (flickr.by)
Автор: Сергей Пышкин

В Сербии готовили покушение на жизнь президента республики Александара Вучича. Организатором оказался гражданин Черногории.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Политика.

По словам министра внутренних дел Александра Вулина, 14 января в сербскую полицию поступила информация о существовании банды, которая имеет целью совершить покушение на президента республики.

"После того, как мы убедились на нескольких экспертных уровнях в качестве и ценности информации, полученной сотрудниками МВД и ОВД, совместно с Европолом, а также партнерскими службами, от которых мы получили информацию, мы начали комплексные действия по установлению личностей всех членов этой преступной организации", - заявил Вулин.

Оказалось, что организатором банды был гражданин Черногории. Также он является одним из лидеров клана Кавач, который ответственен за контрабанду и незаконную продажу наркотических средств.

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