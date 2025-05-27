СЕО Запоріжсталі закликав уряд добитися відтермінування екологічного мита СВАМ

Необхідність відтермінування впровадження механізму транскордонного вуглецевого коригування (СВАМ) в Україні є вкрай необхідною, оскільки національні виробники, на відміну від своїх європейських колег, не мають доступу до інвестицій та фондів модернізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар в.о. генерального директора Запоріжсталі Тараса Шевченка.

"Запровадження в 2026 році СВАМ проти України зробить економічне відновлення та реалізацію планів з модернізації та декарбонізації виробництва в Україні неможливим. Оцінюючи вплив СВАМ на українську економіку, експерти очікують падіння ВВП на 4,8% або 8,7 млрд доларів тільки у 2026-му", - пояснив Шевченко.

Він також зазначив, що з цієї ж причини українська економіка може втратити до 2,8 млрд доларів податкових надходжень та більше 73 тисяч робочих місць на підприємствах переробної промисловості.

Запровадження у ЄС механізму транскордонного вуглецевого коригування може спричинити незворотні наслідки для економіки, експорту та зайнятості населення в Україні.

Таку засторогу висловила Людмила Циганок, засновниця ESG Liga, президент Асоціації професіоналів довкілля (PAEW) та гендиректор "Офісу сталих рішень". Тож уряд має негайно звернутися до Євросоюзу щодо відтермінування CBAM для українських виробників.

Раніше із такими закликами до влади звернулись асоціація виробників цементу України "Укрцемент", а також Національна асоціація добувної промисловості України та провідні учасники ринку надрокористування.