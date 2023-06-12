СЕО WhiteBIT розповів, як криптовалюти можуть допомогти відновити економіку України

На думку Носова, ключові чинники розвитку індустрії в Україні: чітке і зрозуміле законодавство; прозора судова система; освіта та загальна криптограмотність українців; якнайшвидша перемога над ворогом.

"Для України зараз великий шанс зробити прорив і прийняти закон, який допоможе залучити міжнародний капітал. Новий закон покаже, чи здатні ми щось змінити, або будемо далі слідкувати за тим, як інвестори спрямовують кошти в інші країни з менш консервативним законодавством, як-от Сінгапур і Гонконг", - зазначив він.

На його переконання, криптогравці не мають зараз достатньо можливостей для розвитку - взаємодія між традиційною фінансовою системою та цифровими активами не врегульована - і новий закон має це вирішити.

Він також вказав на приклад зведеного регулювання цифрових активів - MiCA, яке нещодавно прийняли в ЄС.

"Нехай цей закон досить стандартний, але від нього більше й не треба. Кожна країна буде імплементувати MiCA на свій лад і Україна може також зробити багато індивідуальних кроків. Сподіваюсь, що наші регулятори розроблять закон, який буде демократичним і комфортним для криптогравців, щоб залучити міжнародний капітал в Україну", - додав він.

Також СЕО WhiteBIT виділив три основні переваги криптовалют над традиційними фінансами, серед яких - швидкість, прозорість та децентралізація.

Бізнесмен переконаний: нове покоління буде з підозрою ставитися до централізованих продуктів і до ширми, яку побудувала сьогоднішня фінансова система. На його думку, державним органам потрібно зайняти позицію лідера в децентралізованому сегменті, щоб слідувати сучасним тенденціям, а не бачити в цьому щось вороже.

"Згідно з нашим соцопитуванням, тільки 5-8% людей розуміють, що значить криптовалюта. А понад 60% не довіряють індустрії, вважають криптовалюти скамом, пірамідою тощо. Тобто, понад 60% не розуміють, що блокчейн це про технології та абсолютно новий фінансовий світ", - заявив Носов.

Саме через це, за його словами, WhiteBIT інвестує в криптограмотність українців. Для того, щоби прийти до mass adoption, людей потрібно навчати, а отже, проводити ще більше освітніх курсів і загалом розмовляти з людьми, розвінчувати поширені міфи та стереотипи про криптовалюту.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. Головною місією компанії є масове впровадження якісних блокчейн-технологій в Україні та світі.