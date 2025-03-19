СЕО "Метінвесту" розповів про головні виклики для металургів-2025

У нинішньому році до вже існуючих для металургії викликів – кадрових, воєнних, енергетичних та логістичних, - додалися нові: необхідність відтермінувати запровадження екологічного мита СВАМ для України, та стримати від зростання тарифи держмонолій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар генерального директора Групи "Метінвест" Юрія Риженкова на Саміті експортерів 2025.

Риженков нагадав, що тариф на транспортування газу збільшився учетверо, а "Укрзалізниця" хоче підняти плату за вантажні перевезення ще на 30%.

"І тут проблема в тому, що неефективність або дотування населення завжди перекладається на промисловість. Це створює нерівні умови роботи промисловості порівняно з нашими конкурентами в інших країнах", - зауважив він.

Також він наголосив на ризиках втрати кваліфікованого персоналу, і необхідності запровадження зрозумілого та прозорого механізму бронювання - адже на підприємствах "Метінвесту" мобілізовано вже понад 20% штату працівників.

"Підготовка заміни наших працівників займає 5-7 років, швидко це зробити неможливо. Тому потрібен прозорий, зрозумілий і продуманий механізм бронювання, який би дав змогу й економіці працювати, і нашій армії поповнюватися", - пояснив Риженков.

Третій виклик - зовнішні ризики, і для металургії насамперед це європейське екологічне мито CBAМ та екомодернізація.

"Завдання для бізнесу та влади - отримати відтермінування та доступ до фондів модернізації, що допоможуть інтегрувати українську промисловість в екологічний рух ЄС. Тут багато робить наше Міністерство економіки в перемовинах з Євросоюзом", - зауважив Риженков.

Він також нагадав, що попри значні виклики, "Метінвест" разом зі спільним підприємством "Запоріжсталь" торік експортував продукції на майже 4 млрд доларів, і залишається основою економіки країни. Тому державна політика стимулювання експорту в Україні має спрямовуватися на відкриття ринків для експортерів.

"Головне, в чому держава може допомогти, - це вихід на нові ринки та доступ до нових ресурсів на цих ринках", - резюмував Риженков.

Нагадаємо, у 2024 році чистий збиток компанії Метінвест Ріната Ахметова збільшився у 6 разів порівняно з попереднім роком — до 1,152 млрд доларів з 194 млн доларів у 2023 році. В той же час виручка зросла до 8 млрд з 7,4 млрд доларів, а показник EBITDA збільшився на 12%, до 957 млн доларів.

Раніше стало відомо, що від початку війни "Метінвест" спрямував на допомогу Україні та її громадянам 8,4 млрд грн. З них 4,4 млрд грн - на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

Крім того, компанія заплатила до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн - це другий показник у державі.