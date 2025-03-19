ua en ru
Ср, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

СЕО "Метінвесту" розповів про головні виклики для металургів-2025

Середа 19 березня 2025 11:28
UA EN RU
СЕО "Метінвесту" розповів про головні виклики для металургів-2025 Фото: СЕО "Метінвесту" розповів про головні виклики для металургів-2025 (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

У нинішньому році до вже існуючих для металургії викликів – кадрових, воєнних, енергетичних та логістичних, - додалися нові: необхідність відтермінувати запровадження екологічного мита СВАМ для України, та стримати від зростання тарифи держмонолій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар генерального директора Групи "Метінвест" Юрія Риженкова на Саміті експортерів 2025.

Риженков нагадав, що тариф на транспортування газу збільшився учетверо, а "Укрзалізниця" хоче підняти плату за вантажні перевезення ще на 30%.

"І тут проблема в тому, що неефективність або дотування населення завжди перекладається на промисловість. Це створює нерівні умови роботи промисловості порівняно з нашими конкурентами в інших країнах", - зауважив він.

Також він наголосив на ризиках втрати кваліфікованого персоналу, і необхідності запровадження зрозумілого та прозорого механізму бронювання - адже на підприємствах "Метінвесту" мобілізовано вже понад 20% штату працівників.

"Підготовка заміни наших працівників займає 5-7 років, швидко це зробити неможливо. Тому потрібен прозорий, зрозумілий і продуманий механізм бронювання, який би дав змогу й економіці працювати, і нашій армії поповнюватися", - пояснив Риженков.

Третій виклик - зовнішні ризики, і для металургії насамперед це європейське екологічне мито CBAМ та екомодернізація.

"Завдання для бізнесу та влади - отримати відтермінування та доступ до фондів модернізації, що допоможуть інтегрувати українську промисловість в екологічний рух ЄС. Тут багато робить наше Міністерство економіки в перемовинах з Євросоюзом", - зауважив Риженков.

Він також нагадав, що попри значні виклики, "Метінвест" разом зі спільним підприємством "Запоріжсталь" торік експортував продукції на майже 4 млрд доларів, і залишається основою економіки країни. Тому державна політика стимулювання експорту в Україні має спрямовуватися на відкриття ринків для експортерів.

"Головне, в чому держава може допомогти, - це вихід на нові ринки та доступ до нових ресурсів на цих ринках", - резюмував Риженков.

Нагадаємо, у 2024 році чистий збиток компанії Метінвест Ріната Ахметова збільшився у 6 разів порівняно з попереднім роком — до 1,152 млрд доларів з 194 млн доларів у 2023 році. В той же час виручка зросла до 8 млрд з 7,4 млрд доларів, а показник EBITDA збільшився на 12%, до 957 млн доларів.

Раніше стало відомо, що від початку війни "Метінвест" спрямував на допомогу Україні та її громадянам 8,4 млрд грн. З них 4,4 млрд грн - на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова.

Крім того, компанія заплатила до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн - це другий показник у державі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метінвест
NEWS
Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО
Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО
DAILY
Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я