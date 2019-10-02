SEO Day! Новые фишки, тренды, кейсы и идеи для продвижения сайта

18 октября Академия интернет-маркетинга WebPromoExperts проводит уже десятую онлайн-конференцию по SEO-оптимизации — SEO Day.
Что такое SEO Day? Это бесплатная онлайн-конференция, посвященная самому эффективному и качественному инструменту привлечения трафика на ваш сайт — поисковой оптимизации.
Что вас ожидает в этот раз:
14 практикующих экспертов по SEO со всего мира;
8 часов получения полезной и практичной информации;
подробные кейсы с полным практическим разбором;
более 7000 участников;
возможность задать интересующий вопрос спикеру и получить на него ответ в прямом эфире;
крутые бонусы и подарки от организаторов и партнеров.
Кто среди докладчиков?
Игорь Рудник (collaborator.pro), Михаил Шакин (автор блога shakin.ru), Владислав Моргун (SEO-специалист в ЛУН & Flatfy), Николай Чурик (менеджер по маркетинговым коммуникациям Ahrefs), Маргарита Лавренюк (Digital Manager Ашан Украина) и другие.
Что в программе?
актуальные тренды и фишки в SEO на 2020 год;
что делать по SEO перед созданием сайта?
как разделять клики по брендовым и небрендовым запросам;
эффективное ведение блога для получения трафика в штатах;
как работать с краулинговым бюджетом сайта;
как правильно оптимизировать структуру сайта и его контент.
Если вы еще сомневаетесь стоит ли участвовать в конференции — переходите на сайт, ознакомьтесь детально с программой и спикерским составом и развейте все сомнения.
Кому будет особенно полезна конференция?
SEO-специалистам (как опытным, так и начинающим);
интернет-маркетологам;
администраторам сайтов и веб-разработчикам;
предпринимателям, которые самостоятельно продвигают свои сайты.
Как стать участником? Участие онлайн — бесплатно. Все, что вам нужно — предварительно зарегистрироваться на сайте и присоединиться к трансляции в день эфира.
А для тех, кто не сможет присутствовать весь день в онлайне или не хочет пропустить доклад любимого спикера — на сайте доступны к приобретению запись и презентации. Кстати, сейчас цена снижена. В день конференции стоимость увеличится. Не упустите шанс сэкономить!
Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, SE Ranking, collaborator.pro
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