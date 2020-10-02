В сентябре "Черниговгаз" разослал 32 тысячи сообщений о задолженности за распределение

В Черниговской области почти 32 тысячи потребителей в сентябре получили письма с информацией о том, что имеют задолженность за распределение газа. Их общий долг перед АО "Черниговгаз" составляет 7,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Если получив информационное письмо, должники не рассчитаются за полученные услуги по распределению газа, компания будет вынуждена прибегать к принудительным взысканиям через суд. Среди потребителей с долгами есть и те, кто не платил за распределение ни разу с начала года – их 22 тысячи. После карантина в случае неуплат они будут отключены от газоснабжения в первую очередь, а для возобновления доставки газа должны будут оплатить услуги по повторному подключению к сетям.

"АО "Черниговгаз" благодарит всех, кто платит своевременно, и особенно – клиентов, которые уже заплатили за распределение до конца года. Таким образом они уменьшили финансовую нагрузку для себя в предстоящем отопительном периоде, а для компании обеспечили стабильные поступления по тарифу. Напомним, уплаты по тарифу предназначены для содержания, обслуживания, ремонтов газораспределительных сетей, замены оборудования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что платить за распределение можно с помощью онлайн-сервисов 104.ua. Один из самых популярных среди потребителей – вайбер-бот 7104. С его помощью можно передавать показания счетчиков газа и просматривать их историю, проверять начисления и архив платежей, загружать квитанции и оплачивать газ и распределение газа.

"Для присоединения к вайбер-боту 7104ua нужно отсканировать QR-код (его можно найти на сайте 104.ua), или же перейти по прямой ссылке, которая тоже есть на сайте. Также бот принимает фото счетчика – для подтверждения и сверки показателей. Преимущество чат-бота 7104ua в Viber в том, что в одном аккаунте потребитель может зарегистрировать и обслуживать не только себя, но и своих близких и родных. Один пользователь может вести к пяти лицевых счетов", - говорится в сообщении.